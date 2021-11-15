Thách thức ‘tử thần’ người phụ nữ vượt rào vào chuồng thú quấy rối chúa sơn lâm với hàng loạt hành động khó hiểu, 2 năm trước từng làm việc tương tự

Cảnh sát New York ngày 12.11 cho biết, người phụ nữ tên Myah Autry, từng vượt rào vào chuồng sư tử ở vườn thú Bronx năm 2019, nay lại tái xuất. Người phụ nữ này mặc váy đỏ, đeo khăn choàng với họa tiết da báo, tay cầm một bó hoa hồng. Không những vậy còn tung những tờ tiền 100 USD và nhún nhảy.
Đời Sống 14:54 15/11/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu