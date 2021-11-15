Thách thức ‘tử thần’ người phụ nữ vượt rào vào chuồng thú quấy rối chúa sơn lâm với hàng loạt hành động khó hiểu, 2 năm trước từng làm việc tương tự

Cảnh sát New York ngày 12.11 cho biết, người phụ nữ tên Myah Autry, từng vượt rào vào chuồng sư tử ở vườn thú Bronx năm 2019, nay lại tái xuất. Người phụ nữ này mặc váy đỏ, đeo khăn choàng với họa tiết da báo, tay cầm một bó hoa hồng. Không những vậy còn tung những tờ tiền 100 USD và nhún nhảy.

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