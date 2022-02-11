Thả câu trong khe đá giữa đêm khuya, người đàn ông hốt hoảng khi đối mặt với loài 'thủy quái mình trơn' thuôn dài này!

Liều lĩnh đi câu trong đêm ở khe đá lạnh lẽo, người đàn ông đã bắt được loài sinh vật hết sức đáng sợ. Sau khi dây câu rung mạnh, người đàn ông gần như đã dùng rất nhiều sức để bắt sinh vật bên dưới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tha-cau-trong-khe-da-giua-dem-khuya-nguoi-dan-ong-hot-hoang-khi-doi-mat-voi-loai-thuy-quai-minh-tron-thuon-dai-nay-449212.html