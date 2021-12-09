'Tay trong tay ngoài' 2 thanh niên vào cửa hàng tạp hóa 'cuỗm' luôn thùng bia rồi đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra

Vụ việc được cho là xảy ra vào 9h sáng ngày 13/2 tại quận Thủ Đức, TP. HCM. Khi đó, hai người đàn ông đi xe máy vòng qua cử hàng thấy không có người nên vòng xe lại. Lúc này, người đàn ông ngồi sau xe nhảy xuống, đi vào cửa hàng và thản nhiên ôm hai thùng bia ra xe rồi phóng đi mất.
Đời Sống 06:15 09/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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