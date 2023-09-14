Tài xế xe bồn liều mạng đạp phanh, cứu mạng bò hoang băng qua đường, cảnh tượng chiếc xe xoay 180 độ khiến ai cũng rùng mình

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại tại ở Junagarh, bang Gujarat, phía tây Ấn Độ. Một tài xế đã đạp phanh cứu con bò hoang lúc sang đường. Quá hoảng sợ, con bò lập tức quay đầu lại rồi cố gắng bỏ chạy để tránh bị chiếc xe tông trúng.

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