Tài xế ô tô nghe điện thoại trong lúc lái nên đã đâm vào đầu container và pha vít ga 'bỏ của chạy lấy người' khiến ai cũng ngao ngán

Vừa nghe điện thoại vừa lái xe nên tài xế ô tô đã đâm vào đầu xe container. Những tưởng tài xế ô tô sẽ xuống xe xin lỗi tài xế container sau va chạm do mình gây ra, thì bất ngờ người này đã vít ga 'bỏ của chạy lấy người'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xe-o-to-nghe-dien-thoai-trong-luc-lai-nen-da-dam-vao-dau-container-va-pha-vit-ga-bo-cua-chay-lay-nguoi-khien-ai-cung-ngao-ngan-424820.html