Tài xế ô tô đã có một phen ‘thất kinh’ khi phát hiện ra vị khách khổng lồ ‘không mời mà tới’ mắc kẹt trong xe và quá trình giải cứu đổ mồ hôi hột

Một con trăn khổng lồ đã trườn vào một chiếc xe tải khi tài xế đậu xe bên ngoài ngôi nhà của mình ở tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền Nam Thái Lan vào ngày 7/11 vừa qua.

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