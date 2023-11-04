Tai nạn kinh hoàng, nữ tài xế quên kéo phanh tay khiến ô tô phi thẳng vào hầm chung cư và đâm nát đầu Porsche

Sự việc được ghi lại vào ngày 1/11, tại Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Video ghi lại từ camera an ninh cho thấy nữ tài xế xuống xe nhưng không khóa phanh tay khiến chiếc xe ô tô không người lái đã lăn bánh xuống dốc và đâm vào một chiếc Porsche trong hầm xe chung cư.
Đời Sống 20:36 04/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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