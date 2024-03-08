Tái mặt trước khoảnh khắc máy bay bị sét đánh trúng giữa không trung ngay sau khi vừa cất cánh và kết bất ngờ

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay của Air Canada đang rời Sân bay Quốc tế Vancouver vào tối 3/3 thì bị sét đánh ngay sau khi cất cánh. Điều bất ngờ là máy bay Boeing 777 đã bay đến điểm đến và hạ cánh an toàn.
Đời Sống 16:01 08/03/2024

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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