Sư tử đực nổi điên, tấn công ô tô và không ngừng ngoạm chặt lấy bánh xe khiến du khách hoảng sợ khiếp vía

Con vật tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc xe, đặc biệt là với chiếc lốp dự phòng đang được đặt ở phía sau. Nó không ngừng dùng răng ngoạm chặt lấy bánh xe và cắn xé như đang xử lý một con mồi. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều du khách có mặt trên xe đều hoảng sợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-tu-duc-noi-dien-tan-cong-o-to-va-khong-ngung-ngoam-chat-lay-banh-xe-khien-du-khach-hoang-so-khiep-via-429739.html