Sốc tận óc khi chứng kiến "quái thú" khổng lồ vượt chướng ngại vật, không ngại dốc đứng thẳng tuột, quái xế lao ào ào qua vật cản khiến người xem trố mắt

Chiếc xe tải khổng lồ được thiết kế đặc biệt có tên là Extreme 4x4 này có chức năng cực kỳ "kinh khủng". Với kích thước to nặng nhưng với những dốc cao và cực nguy hiểm cũng không phải vấn đề với nó.
Đời Sống 06:05 11/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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