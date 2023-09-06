SỐC: Rắn hổ mang TÁO TỢN lao ra rượt đuổi người đi xe máy ra khỏi nhà trong sự kinh hoàng của người đàn ông

Sự việc được ghi lại tại một nhà dân ở tỉnh Phrae, Thái Lan. Trong clip, một người đàn ông đang đi xe máy vào sân thì bất ngờ phát hiện thấy một con rắn hổ mang ẩn nấp hung hăng lao ra truy đuổi người đàn ông đi xe máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ran-ho-mang-tao-ton-lao-ra-ruot-duoi-nguoi-di-xe-may-ra-khoi-nha-trong-su-kinh-hoang-cua-nguoi-dan-ong-614531.html