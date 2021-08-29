Say đắm trước nhan sắc ‘VẠN NGƯỜI MÊ’ của kiều nữ giàu có, sành điệu bậc nhất Bollywood, đặc biệt là vòng 1 'CĂNG ĐÉT'

Janhvi Kapoor sinh năm 1997 là ngôi sao trẻ đang lên ở Bollywood. Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, cô được truyền thông mệnh danh là rich kid vì sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, giàu có.
Đời Sống 19:31 29/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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