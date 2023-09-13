Sau khi giật được trái chuối, con khỉ thô lỗ liền vung tay tát thẳng vào mặt nam du khách khiến ai cũng giật mình

Được biết, sự việc được ghi lại tại tỉnh Chonburi, Thái Lan. Con khỉ thô lỗ liền vung tay tát thẳng vào mặt nam du khách dù được người này cho ăn chuối. Thế nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục đưa cho con vật thêm trái cây.

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