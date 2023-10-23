Sau cú va chạm với chiếc taxi chạy cùng chiều, chiếc BMW bốc cháy ngùn ngụt khiến tài xế tử vong kinh hoàng

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 18/10, tại Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Từ hình ảnh ghi lại cho thấy, chiếc BMW đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với một chiếc taxi. Sau cú va chạm, xế sang mất kiểm soát, đâm vào trụ cầu vượt, lật nghiêng và bốc cháy.

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