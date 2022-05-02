'Sát thủ' nằm vắt vẻo trên cây cao, người dân hết chắc phải mời chuyên gia ra tay giải quyết

Một chuyên gia về rắn hổ mang chúa nổi tiếng có tên Ajay Giri đã được mời đến một khu vườn. Tại đây, ông được một người chỉ lên trên ngọn cây cao và phát hiện ra một con rắn hổ mang chúa (Tên khoa học: Ophiophagus hannah) đang vắt vẻo trên cành cao.

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