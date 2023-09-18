Rụng tim khoảnh khắc bé gái bị kẹt tay vào cửa thang máy, pha giải cứu kịp thời giúp đứa bé thoát nạn

Sự việc được ghi lại vào ngày 11/9, tại Thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy khi người phụ nữ đang bế con bước ra ngoài thì bé gái bất ngờ đưa tay chạm vào cửa khiến tay bị kẹt… Rất may bảo vệ đã kịp thời xuất hiện và giải cứu ngay.

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