Rùng mình trước cảnh tượng người dân la hét, tháo chạy trong trận động đất Morocco khiến 1.037 người chết

Video ghi lại khoảnh khắc một ngôi nhà bị đổ sập trong trận động đất ở Morocco ít nhất 1.037 người thiệt mạng. Trong thông báo ngày 9/9 (giờ địa phương) hơn 1.204 người khác bị thương, trong đó có 721 người trong tình trạng nguy kịch.
Đời Sống 07:01 10/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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