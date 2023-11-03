Rùng mình trước cảnh tượng miếng thịt vẫn còn động đậy sau khi cắt và sự thật khiến ai cũng bất ngờ

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng miếng thịt sau khi cắt vẫn còn động đậy thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho rằng đây đơn thuần chỉ là hiện tượng co thắt dây thần kinh ở động vật mới giết mổ.
Đời Sống 15:15 03/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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