Rùng mình khoảnh khắc tài xế xe tải đánh lái, tránh tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo khiến người xem giật mình

Video ghi lại cho thấy các phương tiện đang dừng lại giữa đường thì một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao từ trên dốc xuống. Do khuất tầm nhìn, lại gặp xe dừng giữa đường, tài xế vội vàng đánh lái sang phải, tránh tai nạn thảm khốc xảy ra.

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