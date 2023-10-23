Rùng mình cảnh tượng xe chở 50 người đột ngột chết máy rồi bắt đầu lăn xuống dốc kinh hoàng khiến người dân sợ hãi la hét

Sự việc xảy ra vào ngày 15/10, tại chùa Wat Phu Khao Long, tỉnh Songkhla, Thái Lan. Theo đó, chiếc xe khi đang di chuyển trên con dốc dẫn vào chùa, chiếc xe tải chở khoảng 50 nhà sư đột ngột chết máy rồi bắt đầu lăn xuống dốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-canh-tuong-xe-cho-50-nguoi-dot-ngot-chet-may-roi-bat-dau-lan-xuong-doc-kinh-hoang-khien-nguoi-dan-so-hai-la-het-625721.html