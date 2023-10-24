Rùng mình cảnh tượng sư tử lao ra đường tấn công người đàn ông và cái kết thót tim khiến nhiều người hoảng sợ la hét

Sự việc xảy ra ở Thành phố Karachi, Pakistan. Video được ghi lại cho thấy một con sư tử bất ngờ xuất hiện trên đường phố và lao tới tấn công một người đàn ông. May mắn là người này đã tự cứu mình thoát khỏi con sư tử và không bị thương.

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