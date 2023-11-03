Rùng mình cảnh tượng gấu dữ lẻn vào khách sạn, hung hăng tấn công nam bảo vệ khiến ai cũng sợ hãi

Video ghi lại vào ngày 23/10, tại Khu nghỉ dưỡng St Regis Aspen ở Aspen, Công viên và Động vật hoang dã Colorado (Mỹ). Từ hình ảnh video ghi lại cho thấy nhân viên bảo vệ đã bị một con gấu đi lang thang trong nhà bếp của một khu nghỉ dưỡng tấn công.

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