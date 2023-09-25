Rùng mình cảnh tượng cậu bé 12 tuổi cầm ô đi dưới mưa bất ngờ bị sét đánh trúng, người mẹ la hét sợ hãi

Sự việc được ghi lại tại một nhà dân ở Thành phố Posadas, thuộc tỉnh Misiones, phía đông bắc Argentina. Video ghi lại cho thấy cậu bé 12 tuổi đã mang theo một chiếc ô tô rồi ra vườn nghịch nước mưa thì bất ngờ bị sét đánh trúng.

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