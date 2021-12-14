Rủ bỏ nỗi sợ hãi, nai sừng tấm quyết chiến với đàn chó sói để bảo vệ con và kết quả bất ngờ

Với chiến thuật thông minh, đàn chó sói đã chia nhau ra rồi tấn công từ nhiều phía khiến cho nai sừng tấm mẹ vất vả chống đỡ. Thậm chí, có những lúc bầy sói đã cắn được nai sừng tấm con. Tuy nhiên bằng sức mạnh của tình mẫu tử, nai mẹ nhất quyết tử chiến tới cùng để bảo vệ mạng sống của con thơ.

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