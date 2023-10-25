Rợn người trước cảnh tượng trăn khổng lồ ‘đột nhập’ khu dân cư để trộm gà và cái kết kinh hoàng khi thấy thứ mà nó nôn ra

Video được ghi lại tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan, vào ngày 22/10. Cụ thể một con trăn khủng đã đột nhập vào chuồng gà của một ngôi nhà để “trộm gà”. Khi bị phát hiện nó đang nằm trên xà gỗ của chuồng gà. Sau khi bị bắt và thả xuống bãi cỏ, nó đã nôn con gà trống ra để dễ dàng chạy trốn.
Đời Sống 09:53 25/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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