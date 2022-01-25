Rơi vào tầm ngắm của bầy sói lão luyện, lợn rừng cô độc tử chiến giành lại mạng sống và cái kết bất ngờ

Mùa màng khô khốc cộng với cái nóng của vùng sa mạc cằn cỗi, việc kiếm nguồn thức ăn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khi phát hiện lợn rừng đang lạc đàn đi cô độc một mình, bầy chó sói đã lao vào tấn công dưới sự chống đối quyết liệt của con mồi.
Đời Sống 05:46 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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