Rơi nước mắt trước xe cơm cháy "triệu view" của vợ chồng câm điếc: Ấm lòng thông điệp người bán - người mua trao nhau

Tiếc là tôi không thể nghe thấy điều ấy. Và cũng chưa ai biết giọng nói của tôi như thế nào…Đó là câu thông điệp của xe cơm cháy “Hôm nay trời thật đẹp” đã thu hút được rất nhiều người không chỉ bởi món ăn ngon mà còn muốn tiếp thêm động lực cho họ…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-nuoc-mat-truoc-xe-com-chay-trieu-view-cua-vo-chong-cam-diec-am-long-thong-diep-nguoi-ban-nguoi-mua-trao-nhau-443275.html