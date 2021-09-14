Rắn hổ mang phun nọc âm thầm theo sát đàn gà, liệu gà mẹ có bảo toàn được tính mạng của đàn gà con?

Một con rắn hổ mang phun nọc Java (Tên khoa học: Naja sputatrix) đã âm thầm tiếp cận đàn gà con, nó lặng lẽ trườn tới phía sau đàn gà nhưng cả đàn đang được bảo vệ dưới lớp cánh ấm áp của gà mẹ. Hổ mang đành phải tiến tới tấn công gà mẹ để tìm cơ hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ran-ho-mang-phun-noc-am-tham-theo-sat-dan-ga-lieu-ga-me-co-bao-toan-duoc-tinh-mang-cua-dan-ga-con-424155.html