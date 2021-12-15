Rái cá ôm đứa con mới sinh vào lòng để bảo vệ con khỏi nguy hiểm khiến hàng triệu người xúc động

Nhiếp ảnh gia Suzi Eszterhas, 40 tuổi trong chuyến đi đến Vịnh Monterey, bên bờ biển Thái Bình Dương, phía Nam San Francisco, Mỹ đã bắt gặp một gia đình bao gồm hai mẹ con nhà rái cá đang chơi đùa với nhau ở dưới nước. Trong clip là cảnh rái cá mẹ đang ôm ấp đứa con mình trong lúc bơi dưới nước để con luôn được khô ráo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rai-ca-om-dua-con-moi-sinh-vao-long-de-bao-ve-con-khoi-nguy-hiem-khien-hang-trieu-nguoi-xuc-dong-441606.html