Ra khơi đánh cá ngừ, ngã ngửa khi nhóm người đàn ông câu được 'thủy quái' trông như từ thời tiền sử

Trả lời phỏng vấn của Reuters, nhà sinh vật biển Enrique Ostale, Trưởng nhóm thí nghiệm Sinh học Biển của Đại học Seville ở thành phố Ceuta, Tây Ban Nha, cho biết ông không thể tin được là mình lại may mắn đến mức "câu" được thủy quái.
Đời Sống 07:00 09/11/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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