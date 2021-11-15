Ra đồng tìm ít cá nhưng phát hiện bể nước cạn, người đàn ông quyết định đào bới lớp đất bùn không ngờ thu hoạch khủng ngoài sức tưởng tượng

Sau một lúc đào bới thì ông đã bắt đầu thu hoạch thành quả khủng với rất nhiều tôm hùm đỏ hay tôm rồng có giá trị kinh tế cao thì con còn bắt được cả những con lươn to lớn.
Đời Sống 07:25 15/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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