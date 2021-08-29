'Quái điểu' tung chiêu 'chịu đấm ăn xôi' và màn cướp trứng ngoạn mục trước sự bất lực của những con chim cánh cụt mẹ

Để có thể cướp lấy những quả trứng chim cánh cụt thơm ngon, loài chim Skua nâu hay còn có tên gọi là chim cướp biển đã chơi trò chịu đấm ăn xôi, nằm gai nếm mật giữa đàn chim cát cụt. Khi thời cơ đến chúng dễ dàng cướp đi những quả trứng thơm ngon.
Đời Sống 23:50 29/08/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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