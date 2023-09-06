Quá nhanh quá nguy hiểm, ô tô tải chạy “bất ổn” nhận ngay cú tông cực mạnh của container, cả 2 gặp nạn kinh hoàng

Hình ảnh ghi lại cho thấy ô tô tải vừa rẻ phải nhập vào đường giao cắt thì bị xe đầu kéo container tông từ phía sau. Vụ va chạm khiến ô tô tải bị húc văng về trước trong khi xe đầu kéo container lật nhào trên đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-nhanh-qua-nguy-hiem-o-to-tai-chay-bat-on-nhan-ngay-cu-tong-cuc-manh-cua-container-ca-2-gap-nan-kinh-hoang-614589.html