Phóng nhanh vượt ẩu trên đường đèo, đôi nam nữ đi xe máy trượt ngã trước đầu xe tải, pha thoát chết thần kỳ toát mồ hôi hột

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại tại Teratak Malaya, bang Pahang, Malaysia. Video ghi lại cảnh một đôi nam nữ điều khiển xe máy trên đèo thì bất ngờ vượt lên trên chiếc xe tải chạy xảy ra va chạm và té ngã.

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