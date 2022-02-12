Phi thân xuống nước, 'mèo lớn' tấn công nhanh như chớp đoạt mạng 'hung thần sa lầy' chỉ trong tích tắc

Nhờ kỹ năng săn mồi thượng hạng, báo đốm nhanh chóng ngoạm được vào cổ con mồi và vô hiệu hóa được hàm răng sắc nhọn của sát thủ đầm lầy. Cá sấu caiman được biết là loài động vật săn mồi đáng gờm nhưng chúng vẫn thường thất bại trong những cuộc đối đầu với báo đốm.
Đời Sống 05:06 12/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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