Phát hiện vũng nước sâu, báo hoa mai thu được bữa ăn thịnh soạn

Cảnh tượng trong video được một ghi lại tại Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Một chú báo hoa mai may mắn phát hiện một vũng nước đầy ắp cá, trong cơn đói thịt báo đã chộp được một con cá lớn và đưa con mồi lên khỏi mặt nước một cách nhanh chóng. Báo hoa mai đã có được một bữa tiệc hoành tráng với con mồi của mình.

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