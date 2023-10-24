Phát hiện thấy tình huống nguy hiểm, 2 công nhân vội vàng lao tới chặn chiếc xe lại để cứu đứa trẻ

Sự việc được ghi lại vào ngày 13/10, tại Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Video ghi lại cảnh người mẹ điều khiển chiếc xe điện nhưng khi xuống xe để xem xét tình hình thì quên rút chìa khóa và đứa trẻ ngồi trong vô tình khởi động khiến chiếc xe lao về phía trước. 2 người công nhân đã có hành động dũng cảm cứu được đứa bé.
Đời Sống 19:20 24/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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