Phát hiện sinh vật lạ trụi lông, gầy trơ xương trong rừng, tưởng chó hoang nhưng khi đến gần nhóm công nhân giật mình hoảng hốt tháo chạy tán loạn

Nhóm công nhân làm việc tại đồn điền cọ ở Sibu, bang Sarawak của Indonesia hoảng hốt trước sinh vật lạ. Hình dáng bên ngoài của nó trụi lông, tai ngắn, có màu xám, gầy trơ xương, các chi có móng vuốt sắc nhọn, trông như tay người lại có điệu bộ vô cùng hung dữ.
Đời Sống 10:39 08/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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