Phát hiện 'món khoái khẩu', cá sấu bức tốc với tham vọng hạ gục con mồi

Video đượ ghi lại tại Vườn quốc gia Tiểu bang Sông Myakka, Florida, Mỹ, một con cá sấu mõm ngắn Mỹ (danh pháp khoa học: Alligator mississippiensis) đã phát hiện ra một con lợn rừng. Đây được biết đến là một trong những đối tượng được liệt vào danh sách 'món khoái khẩu' của bầy cá sấu. Liệu chú lợn rùng có thoát khỏi được tầm ngắm của cá sấu không?
Đời Sống 12:54 11/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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