Phát hiện có bất thường, cô gái phản ứng cực nhanh, cứu bố thoát cuộc tấn công của sinh vật đáng sợ này

Video ghi lại cảnh tượng con thằn lằn lẻn vào phòng ngủ xông thẳng đến chỗ người đàn ông lớn tuổi đang nằm. Người phụ nữ đã đuổi nó ra ngoài và cứu bố mình thoát khỏi cuộc tấn công. Sự việc được ghi lại vào ngày 23/9, tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan.
Đời Sống 03:50 22/10/2023

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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