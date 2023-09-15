Phát hiện bé trai 3 tuổi đang rơi xuống ao, đang chới với ‘tìm sự sống’, ông cụ 69 tuổi không ngại nguy hiểm lao xuống cứu, hành động nghĩa hiệp nhận được cơn mưa lời khen

Sự việc xảy ra tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc. Đoạn video cho thấy bé trai 3 tuổi đang chơi với chị gái gần ao thì bị ngã xuống ao sâu hơn 1m. Thấy vậy chị gái chạy đi tìm người cứu giúp và ông lão ở gần đó đã phát hiện nhảy xuống cứu lấy đứa bé.
Đời Sống 06:40 15/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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