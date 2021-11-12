Phanh gấp, ô tô mất lái quanh 'vòng vòng' ngay trên đường cao tốc và cái kết 'tái xanh mặt'

Vụ việc xảy ra vào ngày 31/8 tại thành phố Vladivostok, Nga. Chiếc ô tô màu đen hiệu Mazda đã phanh gấp do phóng quá nhanh, chiếc xe bất chợt mất lái, quay vòng suýt gây tai nạn trên cao tốc. Video hành trình đã ghi lại và sau khi đăng tải lên MXH khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phanh-gap-o-to-mat-lai-quanh-vong-vong-ngay-tren-duong-cao-toc-va-cai-ket-tai-xanh-mat-435836.html