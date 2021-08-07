Phẫn nộ thanh niên sức dài vai rộng đi tranh cơm từ thiện với người già còn tham lam lấy lần 2-3 xuất

Đoạn clip ghi lại cảnh phát cơm từ thiện giữa phố. Khi mạnh thường quân vừa mang cơm ra, một thanh niên mặc áo đen đã lao đến, thẳng tay tranh đoạt "như ăn cướp" dù xung quanh có rất nhiều người già và phụ nữ. Thậm chí, người này còn lấy một lúc 2-3 phần khiến nhiều người nổi giận.

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