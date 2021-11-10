Phẫn nộ clip nhân viên quán karaoke 16 tuổi vùng vằng bỏ chạy khi bị khống chế đưa vào khách sạn cưỡng bức

Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên quán karaoke 16 tuổi bị 2 đối tượng cưỡng ép đưa vào nhà nghỉ xảy ra ở Bình Thuận khiến nhiều người bức xúc. báo Dân Việt dẫn nguồn tin từ Công an huyện Tuy Phong cho biết, 2 đối tượng trên đã bị bắt tạm giam 4 tháng.
Đời Sống 08:45 10/11/2021

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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