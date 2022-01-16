Phẫn nộ clip chồng lao vào đấm vợ túi bụi tại tiệm làm tóc, nhân viên không ai can ngăn

Trên mạng xã hội xôn xao đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ đang ngồi làm tóc thì bất ngờ bị chồng xông tới đấm túi bụi vào mặt vì lý do đi làm tóc chưa “xin phép”. Đoạn video trích xuất từ camera an ninh dài khoảng 1 phút khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.
Đời Sống 13:38 16/01/2022

Nam Phương (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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