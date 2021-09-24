Núi lửa phun trào dữ dội, những ngôi nhà ở Tây Ban Nha bị 'nuốt chửng' gần 5.000 người buộc phải sơ tán

Reuters chiều 20/9 (giờ Hà Nội) cho biết, núi lửa Teneguia trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha đã tiếp tục phun ra dòng dung nham khổng lồ cùng cột khói bụi cao hàng trăm mét, phá hủy khoảng 100 ngôi nhà và buộc khoảng 5.000 người phải sơ tán.

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