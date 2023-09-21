Nữ tài xế ôm cua cực gắt gặp nạn và phi xe máy vào ‘xế hộp’, lái xe ô tô có hành động đẹp được nhiều người cảm phục

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ điều khiển xe máy ôm cua nhập làn đường nhưng không chú ý quan sát tông trúng ô tô đang chạy thẳng. Tài xế ô tô bị xe máy tông cũng dừng lại và có hành động đẹp đỡ nữ tài xế đang ngồi trên đường đứng dậy.

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