Nữ tài xế ô tô lao xuống sông, nghe tiếng kêu cứu thất thanh, 2 người đàn ông vội nhảy xuống cứu 3 mẹ con khỏi chết đuối trước khi chiếc xe chìm hoàn toàn

Sự việc xảy ra vào ngày 3/12, tại Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy nữ tài xế lái ô tô chở theo hai con nhỏ đã vô tình lao xe xuống sông. Nghe tiếng kêu cứu, 2 người đàn ông đã lao xuống nước và tiếp cận chiếc xe đang chìm.

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