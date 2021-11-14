Nữ DJ xinh đẹp, gợi cảm, nóng bỏng đến thế nào mà khi tham gia gameshow gây ‘nghẽn sóng’ đài truyền hình quốc gia

LokYii hay còn biết tới cái tên là Lạc Nhi, một trong những DJ nổi tiếng nhất của Hong Kong. Ít người biết rằng cô còn là người mẫu chuyên nghiệp và là game thủ có tiếng nữa. Cô tham gia gameshow với chủ đề nấu ăn và sự góp mặt của cô khiến chương trình có lượng truy cập đông tới mức nghẽn sóng.
Đời Sống 08:59 14/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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