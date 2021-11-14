Nữ DJ ‘bốc lửa’ sở hữu gương mặt xinh đẹp với thần thái cực gợi cảm và đường cong nóng bỏng, đặc biệt vòng 1 khủng hơn vòng 3 khiến fan ‘đứng tim’

Chantel Jeffries là một trong những người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu Savage x Fenty. Cô nàng thuộc top DJ "bốc lửa" nhất nhì làng giải trí tại xứ sở cờ hoa nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái gợi cảm và nóng bỏng.

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