Nữ DJ ‘bốc lửa’ sở hữu gương mặt xinh đẹp với thần thái cực gợi cảm và đường cong nóng bỏng, đặc biệt vòng 1 khủng hơn vòng 3 khiến fan ‘đứng tim’

Chantel Jeffries là một trong những người nổi tiếng làm đại diện thương hiệu Savage x Fenty. Cô nàng thuộc top DJ "bốc lửa" nhất nhì làng giải trí tại xứ sở cờ hoa nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái gợi cảm và nóng bỏng.
Đời Sống 07:01 14/11/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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